«План дестабилизации» Украины запустили с юга

Киев, 2 августа. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что процесс дестабилизации был запущен с юга страны. Он призвал «силовую часть государства» реагировать.

«У меня есть ощущение, что начался план дестабилизации… Дело Гандзюк является только частью цепочки антиукраинских провокаций на юге Украины. События в Одессе свидетельствуют, что есть скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге. С моей точки зрения, это требует от правоохранительной системы максимальной концентрации», — отметил Луценко в эфире канала «112 Украина».

Он сообщил, что намерен провести совещание с силовиками об усилении работы.

Напомним, в начале текущей недели стало известно о совершенном в Херсоне нападении на управляющую делами городского совета Екатерину Гандзюк. Неизвестный плеснул в нее кислотой. В четверг в Одессе покушение совершили на членов местной ячейки партии «Народный Рух Украины» — в их автомобиль врезался грузовик, водитель которого сразу сбежал.

Отметим, пока Луценко выражает обеспокоенность запущенной с юга дестабилизацией страны, у украинцев есть вопросы к самому генпрокурору — в четверг стало известно, что семья убитого журналиста Павла Шеремета требует от Луценко ответить в суде за бездействие расследующих преступление следователей.