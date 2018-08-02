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Киевский суд вызвал Януковича на дебаты по делу о госизмене
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    Киевский суд вызвал Януковича на дебаты по делу о госизмене

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    Киевский суд вызвал Януковича на дебаты по делу о госизмене

    Киев, 2 августа. Облонский суд Киева вызвал на дебаты бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте суда.

    Экс-президента ожидают на судебном заседании 16 и 17 августа. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Верховный суд Украины запретил изменять подсудность дела о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича.

    Защита бывшего президента Украины заявила, что она обратилась в ООН, поскольку права ее подзащитного нарушаются в суде. По словам адвокатов, украинский суд не дает Януковичу выступить, а также отказывается от допроса свидетелей.

    Напомним, что суд против Януковича по делу о государственной измене начался в июне 2017 года. Украинская прокуратура требует для него пожизненного заключения. Бывший президент покинул Украину после государственного переворота, который произошел 22 февраля 2014 года.  

    Автор: Антон Соколов
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