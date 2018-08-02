Сирия: в освобожденную деревню Эль-Кувейа вернулись мирные жители

Даръа, 2 августа. Мирные жители вернулись в последнюю освобожденную от боевиков террористической организации «Исламское государство»1 деревню Эль-Кувейа, расположенную на юго-западе провинции Даръа.

Эль-Кувейа была освобождена 31 июля. Она оказалась последним среди освобожденных от боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) населенных пунктов в провинции Даръа. Мирные жители деревни уже начали возвращаться в свои дома, сообщают источники из Сирии.

Все это время они находились на сирийско-иорданской границе. Население Эль-Кувейа было вынуждено покинуть населенный пункт из-за угрозы для жизни со стороны террористов. По некоторым данным, боевики ИГ1 использовали гражданских в качестве живого щита.

1 Организация запрещена на территории РФ.