В конгресс США внесли законопроект, ужесточающий санкции против России

Вашингтон, 2 августа. Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает санкции против России, сообщила пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам.

Соавторами законопроекта стали «демократы» Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и «республиканцы» Линдси Грэм, Джон Маккейн, Кори Гарднер. Американские сенаторы предложили «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».

Напомним, после воссоединение Крыма с Россией США и ряд европейских стран ввели санкции против России. США также выслали из страны российских дипломатов, закрыли генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле. Москва ответила контрсанкциями. Президент России Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго против принявших антироссийские санкции стран до конца 2019 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава группы по торговле и инвестициям «Атлантического совета» Дэвид Мортлок заявил о неэффективности введенных США санкций против РФ.