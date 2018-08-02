Генштаб ВСУ приказал арестовывать украинских десантников в голубых беретах — ЛНР

Луганск, 2 августа. Генштаб ВСУ приказал военным арестовывать и наказывать украинских военных, которые в День ВДВ сменят красные береты НАТО на голубые береты десантников. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Украинские военные из аэромобильных войск планировали праздновать День ВДВ 2 августа. В связи с этим Генштаб ВСУ распорядился о дисциплинарных наказаниях для нарушителей. По словам Марочко, из президентской администрации поступили указания для глав регионов отключить фонтаны, где раньше собирались десантники.

Спикер Народной милиции добавил, что украинские десантники нарушили все традиции и перешли на сторону фашизма. Они «покрыли себя несмываемым позором» за геноцид собственного народа в Донбассе. Марочко подчеркнул, что украинские десантники дискредитировали себя после событий в аэропорту Донецка в 2014 году.