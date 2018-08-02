«Отмена» пенсионного возраста и другие важные факты: обсуждение реформы в самом разгаре

Первое рассмотрение пенсионной реформы, которое прошло в Госдуме, дало возможность широко и открыто обсуждать варианты того, как реформировать эту систему так, чтобы и пенсионеры стали жить лучше, и неизбежное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых прошло наименее болезненно. Одно из необычных предложений прозвучало из уст российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Титов предложил нетривиальный вариант: вообще отказаться от понятия «пенсионный возраст», а пенсию начислять, исходя только из отработанного стажа. Эти идею Федеральному агентству новостей прокомментировал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников.

«Такого рода высказывания вполне в русле современных идей по реформированию пенсионной системы, — отметил Масленников. — Подобные предложения звучат не только в России, это общемировой тренд. Проблема старения населения и уменьшения числа работающих относительно количества пенсионеров характерна для всех экономик, как развитых, так и развивающихся. Все сталкиваются с нарастающим напряжением в финансовом обеспечении пенсионных систем. Поэтому, естественно, дискуссии идут, и то, что говорит Борис Титов, закономерное следование мировому тренду».

Экономист напомнил, что обсуждение реформирования пенсионной системы, которое, согласно предварительному предложению правительства, рассчитано на десять лет для мужчин и на 16 лет дня женщин, только началось. Поэтому предложения звучат самые разные, и наверняка все они будут рассмотрены, отметил собеседник ФАН.

«Естественно, мнение Титова имеет полное право на существование, тем более, что он опирается на нарастающие настроения в экспертном сообществе, которое готово представлять максимальное количество поправок к предложению правительства. Что касается конкретики, то это, естественно, вопрос дискуссионный, потому что замена понятия «пенсионный возраст» на понятие «пенсионный стаж» требует разъяснений: что это такое. Все равно должна быть какая-то возрастная граница, после которой человек может рассчитывать на страховую пенсию. Так устроено пенсионное законодательство во всем мире», — подчеркнул эксперт.

По мнению Никиты Масленникова, в ходе внесения поправок в предложение правительства по модернизации пенсионной системы должны быть обязательно учтены вопросы, касающиеся не только страховой, но и накопительной части пенсии, также стоит подумать над устранением имеющегося сейчас дисбаланса между реальным трудовым стажем человека и размером его пенсии.

«Сегодня в нашей пенсионной системе размыта зависимость величины пенсии от стажа», — почеркнул эксперт.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью «Интерфаксу» заявил, что понятие «пенсионный возраст» должно быть упразднено.

«Мы считаем, что пенсионного возраста вообще не должно быть. Люди должны выходить на пенсию, выработав определенный стаж», — отметил Титов.

Тем, кто захочет выйти на пенсию раньше, бизнес-омбудсмен предложил обеспечить возможность «докупить» недостающий стаж.

Как отмечают экономисты, пенсионная реформа в России неизбежна, а вот ее дальнейшее откладывание чревато серьезными проблемами для всех отраслей экономики и социальной сферы. Уже к 2019 году на одного пенсионера в России будет приходиться всего два работающего, что является самым низким показателем за последние сто лет.

Если ничего не делать, то в ближайшие годы придется либо резко повысить налоги, что неизбежно ударит по бизнесу, либо сокращать пенсии тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, понижая уровень их жизни. Повышение пенсионного возраста — мировой тренд, и Россия на постсоветском пространстве осталась чуть ли не последней, кто начал подвижки в этом направлении, руководствуясь примером большинства западных стран.

Как отмечают эксперты, момент для этого самый подходящий — в стране созданы достаточные условия для повышения пенсионного возраста: значительно выросла и продолжает расти продолжительность жизни, люди дольше сохраняют активность, в том числе трудовую, принципиально улучшились условия труда.

Напомним, в июле Госдума одобрила в первом предварительном чтении предложенный правительством законопроект о модернизации пенсионной системы, который предусматривает поэтапное и постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. С таблицами планируемых изменений сроков и возраста выхода на пенсию можно ознакомиться в материале Федерального агентства новостей.