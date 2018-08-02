В Иордании уничтожен отряд террористов ИГ, пытавшихся прорваться из Сирии

Амман, 2 августа. Вооруженные силы Иордании уничтожили отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые пытались проникнуть в страну с территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Иордании.

В ведомстве напомнили, что накануне правительственные силы Сирии полностью зачистили от боевиков ИГ район бассейна реки Ярмук в провинции Даръа, которая находится на границе с Иорданией. Террористы ИГ вынуждены спасаться бегством на фоне успехов сирийской армии. Накануне отряд боевиков ИГ попытался проникнуть из Сирии на территорию Иордании.

Иорданские пограничники вступили в бой с террористами, который продолжался со вторника до полудня среды. В результате столкновения часть террористов была уничтожена, остальные боевики бежали.

1 Организация запрещена на территории РФ.