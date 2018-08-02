Ополченец Донбасса с позывным «Одесса»: Армия Украины — лидер в гонке по деградации

В армейских корпусах народных республик Донбасса помимо местных добровольцев, вставших в строй, воюет много выходцев из других областей Украины, не принявших киевский переворот 2014 года. Они подняли оружие против неонацизма и надеются на освобождение родных земель.

Один из них — участник сопротивления в Одессе Игорь Немодрук, позывной «Одесса». После участия в боевых действиях снайпером в одном из спецподразделений ВС ДНР он возглавил движение «Фронт одесского сопротивления».

В беседе с военкором Федерального агентства новостей Игорь Немодрук оценил состояние ВСУ и перспективы затянувшейся войны на востоке бывшей Украины.

«Стоячая война» разлагает любую армию

— Да, конфликт затянулся, уже третий год он находится в стадии так называемой «стоячей войны», — рассказал собеседник ФАН. — Затяжная позиционная война, естественно, разлагает любую армию. Стояние на месте налагает свой негатив на людей — мирные и военные люди устают, теряется мотивация, начинает заедать бюрократия. Что касается мотивирования, думаю, что на той стороне его меньше, и в этой «гонке на опережение по деградации» они идут впереди нас и деградируют намного быстрее, чем мы.

— В чем это заключается?

— Недавно их волонтеры в Интернете заявили, что 80 процентов военнослужащих, которых подготовили иностранные инструкторы из стран НАТО, уволились из армии. Кроме того, сложно им воевать, видя, что творится у них в тылу — коррупция, дороговизна. Представьте себе, какой-то «Петро» подписал контракт и сидит в окопах, а в это время его семья голодает, коммуналка зашкаливает, Порошенко жирует, и все другие из хунты жируют. И не могут украинцы никак понять, за что они воюют: за то, чтобы жировали в Киеве, или за Украину. И отсутствие мотивации на них влияет очень сильно. Даже самые неадекваты из нацбатальонов уже больше смотрят на то, чтобы идти воевать в Киев, чем воевать с нами. Если сравнивать с 2014 годом и началом 2015 года, риторика сильно поменялась. Сейчас они уже имеют двух врагов — один на востоке, другой — в Киеве. И с кем воевать, они еще не выбрали.

«Если они увязнут, это будет для них катастрофа»

— Донбасс уже пуган-перепуган угрозами широкомасштабного наступления со стороны Украины. «Наступают» четыре с лишним года, но все как-то больше на словах.

— Я не думаю, что будет какое-то широкомасштабное наступление со стороны ВСУ, по той же причине — их армия сильно разлагается.

— Но усиление позиций со стороны противника прослеживается. Они гонят эшелоны с техникой и оружием под Луганск и Донецк. Все это не может не настораживать…

— Часто новые колонны бронетехники связаны с ротацией бригад ВСУ. В среднем, они стоят по полгода на позициях. Раз в полгода происходит смена бригад. Сам процесс занимает от двух-трех недель до месяца. Старая бригада забирает свою технику и убывает в пункт постоянной дислокации. По кадрам в Сети мы видим подъезд эшелонов с бронетехникой на ротацию, и понятно, почему это вызывает опасение. Ведь если нападать, то его всегда можно и нужно замаскировать под ротацию частей на передовой. Приехала новая бригада, старая должна была уезжать, но подтянулись еще резервы, и они на узком участке фронта уже пробуют наступать сразу двумя бригадами плюс приданные силы.

— Насколько это серьезно?

— Мы должны этого опасаться, поэтому и ожидаем нападения в любой момент, и всегда начеку. Поэтому и отслеживаем ротацию бригад. Но для того, чтобы им перейти в победоносное наступление, даже трехкратного перевеса мало, потому что здесь очень плотная городская застройка. Если они полезут и увязнут, для них это обернется катастрофой. Сделать пятикратный перевес в нынешних условиях довольно сложно — все-таки XXI век на дворе, проходящие колонны любой желающий может снять со своего балкона, и уже через пять минут это в интернете висит. Соблюсти секретность с их стороны очень сложно.

Когда за спиной — родной дом

— Защитникам Донбасса отступать, проще говоря, некуда, как в 1941-м под Москвой. Отсюда и мотивация не такая, как у воинства, согнанного со всей Украины?

— Нам проще: мы четвертый год в окопах. Сегодня боец на позиции, а всего через полчаса — уже в увольнении в центре города и на выходные может поехать домой. Так что у нас все близко, компактно, если можно сказать, то в домашних условиях. И, в отличие от тех, кто на украинской стороне, мы защищаем именно свой дом. И у процентов семидесяти военнослужащих донецкой армии и луганской армии это в прямом смысле свой дом. Я знаю десятки случаев, когда боец сидит на позиции, а дом его рядышком, в сотне метров за спиной. Другие, такие как я, защищаем, можно сказать, Одессу. Мы здесь мотивированы, чтобы освободить Одессу, Киев, Харьков, Запорожье, Николаев… Таких бойцов тоже очень много, и нам есть, за что воевать. А они (военнослужащие ВСУ. — Прим. ФАН) теряют веру в свои идеалы. Их руководство очень хорошо поработало над тем, чтобы они потеряли веру в этой войне.