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Дипломные работы студентов российских вузов хотят проверять на плагиат
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    Дипломные работы студентов российских вузов хотят проверять на плагиат

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    Дипломные работы студентов российских вузов хотят проверять на плагиат

    Москва, 2 августа. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов сообщил, что дипломные работы хотят проверять на плагиат по аналогии с магистерскими диссертациями вузов. По его словам, с соответствующей инициативой выступил Рособрнадзор.

    Как считает Кузьминов, данное нововведение не только поможет выявить недобросовестных студентов, но и проверить вуз на качество предоставляемого образования.

    «Доля списанных работ сразу покажет насколько серьезно университет работает со своими студентами», — пояснил он, передает издание «ФедералПресс».

    Дипломные работы студентов российских вузов хотят проверять на плагиат

    Стоит отметить, что такая практика уже несколько лет работает в ведущих вузах, например в ВШЭ, МГИМО, МГУ и других университетах.

    Напомним, ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в этом году количество бюджетных мест не изменится. По его словам, всего на первый курс будут приняты десять тысяч человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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