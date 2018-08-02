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Ватикан признал смертную казнь недопустимой
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    Ватикан признал смертную казнь недопустимой

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    Ватикан признал смертную казнь недопустимой

    Москва, 2 августа. Папа Римский Франциск внес изменения в Катехизис католической церкви, признав недопустимость смертной казни.

    В принятом документе говорится, что «смертная казнь недопустима», и церковь обязана «решительно добиваться ее отмены во всем мире».

    Еще в мае этого года понтифик одобрил новую редакцию статьи 2267, посвященной библейской заповеди «Не убий». Отметим, что тема смертной казни обсуждалась в ходе встречи Франциска с кардиналом Луисом Франсиско Ладарио. Церковь пришла к осознанию того, что «достоинство человека не утрачивается» даже после совершения очень серьезных преступлений.

    До этого дня Ватикан разрешал применять смертную казнь в отношению тех, кто совершил тяжкие преступления. При этом смертная казнь считалась исключительной мерой наказания.

    Автор: Дарья Смолина
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