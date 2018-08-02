«Несостоявшаяся страна»: жительница Кривого Рога отказалась признавать независимость Украины

Кривой Рог, 2 августа. Жительница Кривого Рога во время судебного заседания заявила, что не признает независимость «несостоявшейся страны» Украины.

По ее словам, украинское законодательство наполовину состоит из советских законов, которые регулярно нарушаются, сообщает УНИАН.

«Придумали эти флаги ... ненормальные (украинский флаг — Прим. ФАН) и нам всучили. Вот эти вот законы, которые меняются каждый божий день. Почему вы половину пишете законов СССР, а половину — Украины, несостоявшейся страны? Вы изменник родины!» — заявила женщина судье.

Одна из участниц судебного процесса спросила у нее, значит ли это, что она не признает независимость Украины, на что жительница Кривого Рога дала утвердительный ответ. Она подчеркнула, что формально остается гражданкой СССР, поскольку нигде не был официально зафиксирован отказ украинцев от гражданства Советского Союза.