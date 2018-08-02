Стала известна причина смерти актера из «Жестокого романса» Мартынова

Москва, 2 августа. Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался из-за остановки сердца.

Как стало известно, артист ушел из жизни в своей квартире в российской столице на 85-м году жизни, передает «Пятый канал».

Напомним, Мартынов выходил на сцену Государственного театра киноактера в течение более 50 лет с 1960 года. Театр ранее опубликовал некролог на своем официальном сайте, в сообщении коллектив принес свои соболезнования семье артиста.

Кроме театральных ролей Мартынов известен по работе в кинофильмах, среди которых «Жестокий романс», «Неуловимые мстители», «Вокзал для двоих» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Дата и место церемонии прощания с артистом пока неизвестны.