Крупный пожар в Самарской области подступил к жилым домам: опубликовано видео

Самара, 2 августа. Из-за поломки трактора в Самарской области загорелось целое поле. Видео происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Необычная история произошла под селом Брод Самарской области. По словам местного рабочего, во время работы в поле в тракторе «что-то закоротило», и произошло возгорание. Огонь быстро распространился на сухую траву и перекинулся на все поле.

Охваченная пожаром площадь была достаточно велика: пламя подступало к жилым домам и расположенной неподалеку заправке. Тракторист пытался потушить огонь своими силами, ему помогали местные жители, однако старания не увенчались успехом. На место инцидента приехали пожарные. По словам очевидцев, спасатели прибыли в последний момент, когда горение вплотную подошло к постройкам.

Федеральное агентство новостей публикует видео инцидента.