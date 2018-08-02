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Крупный пожар в Самарской области подступил к жилым домам: опубликовано видео
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    Крупный пожар в Самарской области подступил к жилым домам: опубликовано видео

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    Крупный пожар в Самарской области подступил к жилым домам: опубликовано видео

    Самара, 2 августа. Из-за поломки трактора в Самарской области загорелось целое поле. Видео происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

    Необычная история произошла под селом Брод Самарской области. По словам местного рабочего, во время работы в поле в тракторе «что-то закоротило», и произошло возгорание. Огонь быстро распространился на сухую траву и перекинулся на все поле.

    Охваченная пожаром площадь была достаточно велика: пламя подступало к жилым домам и расположенной неподалеку заправке. Тракторист пытался потушить огонь своими силами, ему помогали местные жители, однако старания не увенчались успехом. На место инцидента приехали пожарные. По словам очевидцев, спасатели прибыли в последний момент, когда горение вплотную подошло к постройкам.

    Федеральное агентство новостей публикует видео инцидента.

    Автор: Катерина Иванова
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