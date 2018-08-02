Российские журналисты погибли за амбиции Ходорковского. Колонка Евгения Беня

В понедельник, 30 июля, в 300 км от Банги — столицы Центральноафриканской республики —погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе у погибших были только журналистские удостоверения. Они снимали фильм по заказу «Центра управления расследованиями» («ЦУР») Михаила Ходорковского.

Находясь в эмиграции с 2013 года, Ходорковский время от времени заявляет о президентских амбициях, притом не только будучи во власти далеких от российских реалий представлений, но и в непрестанном поиске во всем мыслимом и немыслимом — как в приближении, так и в отдалении — того, что может скомпрометировать Кремль. На этом направлении Ходорковский готов взаимодействовать с кем угодно и, пользуясь еще не забытым лексиконом Ленина, заключить «союз с чертом и его бабушкой».

Совершенно непонятно, что принципиально новое открыть в ЦАР надеялся «Центр управления расследованиями» в лице трех погибших журналистов. По словам представителя МИД Марии Захаровой, информация о присутствии наших военных в этой африканской стране — не секрет. Об этом говорилось публично, а значит, и повода для расследований у журналистов не было, и что они там делали, Захарова не знает.

Еще 22 марта этого года министерство иностранных дел РФ рассказало о сотрудничестве с Центральноафриканской республикой. Так в ведомстве ответили на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ «о характере и содержании двусторонних отношений» РФ и ЦАР:

«С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля сего года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны».

Таким образом, в ЦАР уже несколько месяцев работают русские, официально обучая местных военных по согласованной с ООН программе, чтобы те могли противостоять бандитам, которые непрерывно терзают самую бедную страну в мире, балансирующую между кровавым хаосом и сползанием в него вот уже более полувека.

Французская и британская пресса также писали о российском присутствии в ЦАР, которое ни от кого и ни к чему было скрывать. По сведениям из французского еженедельника Jeune Afrique, в заявке Москвы на поставку оружия, одобренной ООН, речь идет о 900 пистолетах Макарова, 5200 автоматах и 840 пулеметах Калашникова, 140 снайперских винтовках, 270 ручных противотанковых гранатометах и 20 переносных зенитных ракетных комплексах, а также боеприпасах к ним.

Кого и в чем собирались обвинять погибшие журналисты, если информация о работе русских в ЦАР была общеизвестна?

Как, кстати, они собирались определять, кто из прибывших из России штатный военный, кто — из штатских подразделений, кто — из частной военной компании? И что бы это им дало? Какую качественно новую информацию они в принципе могли найти?

Информация о российском присутствии в ЦАР была общедоступной и общеизвестной, и в силу того не находится в центре внимания мировой прессы, но у Ходорковского и его окружения все время нарастает жажда искать на авось и повсюду…

После трагедии Виктор Шендерович, по всей видимости, не стал утруждать себя анализом объективной информации, а по привычной инерции поспешил выступить одновременно прокурором, судьей и обвинителем «кровавого режима».

«Тюрбаны и арабский язык убийц не снимают вопроса о целеполагании и заказчиках: для обычного мусульманского террора тут слишком сложная логистика, не правда ли? Не говоря уже о фигуре Орхана Джемаля в качестве жертвы. Можно, конечно, поднатужиться и поискать сложные версии, но не раньше, чем мы пристально вглядимся в самую очевидную и простую: убийство журналистов заказали бенефициары ЧВК «Вагнер». … Крови вокруг путинских друзей и него самого становится все больше и больше. Впрочем, с некоторых (военных) пор счет убитых идет уже на тысячи, так что — о чем я? Путину поздно пить боржоми, и нам, боюсь, тоже», — заявил Шендерович.

Практически каждое его слово не стыкуется с действительным положением дел. От того, что на самом деле России дико и бессмысленно подставляться с нападением на собственных журналистов, которые поехали снимать то, что известно по всем городам и весям и происходит под эгидой ООН. И до того, что именно Орхан Джемаль в силу своей публичной крайне интенсивной деятельности на исламском поле был способен вызывать в разных регионах востока самую что ни на есть непредсказуемую реакцию — вплоть до реакции «быка на красную тряпку».

Ходорковский в своем Facebook назвал погибших «смелыми ребятами», которые «хотели пощупать материал своими руками».

В свою очередь Максим Шевченко экспрессивно отмечает: «Ходорковский несет прямую ответственность за смерть моего друга [О. Джемаля]. Он отправил их туда фактически на убой, подставив разного рода отморозкам, убийцам и бандитам без защиты и без охраны!»

Однако при первостепенной ответственности за трагедию именно Михаила Ходорковского все трое журналистов были многоопытными профи не из робкого десятка и отлично должны были знать, что эта их командировка изначально позиционировала примерно посередине между засовыванием руки в муравейник по локоть и прыжком в котел с кипящей водой.

Экс-главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, в которой Орхан Джемаль работал, говорит о погибшем: «Орхан — профессиональный военный корреспондент. Его интересовала война, как сейсмологов — вулканы. Там события, герои, характеры, сильные поступки. После грузинской войны он сетовал: все хорошее быстро проходит, вот и война прошла… Но она, повторю, для него не смакование убийств, он очень добродушный парень…»

Убеждения Орхана Джемаля, по сути, не имели никакого отношения к взглядам Ходорковского, а, если разобраться, почти полностью противоречили им. Они совпали на данном этапе только в неприятии российской власти. Этого оказалось достаточным, для того, чтобы опальный олигарх захотел нанять своеобразного шиитского общественного деятеля, а тот захотел быть им нанятым.

Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты въехали в эту страну по туристической визе. Это подтвердил направивший их в командировку «Центр управления расследованиями». По словам Марии Захаровой, у МИДа «нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР».

Между тем Андрей Коняхин, главный редактор «Центра управления расследованиями», сообщил важную деталь: журналисты отклонились от запланированного маршрута и вслед за этим подверглись нападению неизвестных.

«Они проехали КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 км от намеченного маршрута», — сказал Коняхин «Интерфаксу».

По словам Коняхина, территория, по которой двигалась съемочная группа, контролируется мусульманскими группировками. Он добавил, что в первый же день после приезда россиян задержали полицейские. «Они договорились о деньгах, после чего журналистов отпустили. Деньги съемочная группа возила при себе».

Кто же на самом деле может стоять за убийством российских журналистов?

Более чем вероятно, что нападение было совершенно одной из местных банд, прознавших про наличные деньги. А убийство с целью ограбления в той стране, где журналисты оказались, едва ли не обыденная повседневность.

Нельзя исключить то, что за преступлением могут стоять и западные антироссийские силы, которым нужен очередной крупный скандал, что в соответствии с наработанным трендом позволит вновь объявить Россию виновной во всех смертных грехах.

Центральноафриканская республика — бывшая колония Франции, и даже гуманитарная деятельность РФ в этой стране способна вызывать раздражение у определенной части французской элиты.

США также не нравится присутствие России в ЦАР, ибо право на постоянное вмешательство в дела других стран Штаты признают только за собой. Монополия на реализацию такого рода американских интересов уже унесла миллионы жизней.

В любом случае ответственность за трагедию лежит на Ходорковском, который, поставив во главу угла свои давно уже неперспективные политические амбиции, отправил людей в незнакомую им горячую точку.

С легкой руки Михаила Ходорковского журналисты находились в ЦАР полулегально и без всякой охраны. При этом, кстати, не Ходорковский, а неизвестный частный спонсор оплатил возвращение на Родину тел погибших.