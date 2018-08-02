Так создают новых Буффонов: в Сети появилось видео с необычной тренировки вратарей «Болоньи»

Болонья, 2 августа. Тренерский штаб итальянского футбольного клуба «Болонья» разработал уникальную систему упражнений для повышения мастерства голкиперов.

Как видно на ролике, опубликованном в Twitter, вратарей тренируют реагировать на меняющие направление удары. Рядом с воротами были установлены специальные приспособления, рикошетом об которые футболисты наносили удары.

Справиться с мячом, который внезапно меняет траекторию, гораздо сложнее, а в игре с такими ударами вратари сталкиваются постоянно, что, видимо, и навело тренеров «Болоньи» на мысль о революционной методике тренировки.

This is a good watch...

The Bologna FC Coaches being creative in designing exercises to engage their goalkeepers. pic.twitter.com/Gb0nkgvLW9 — TAB (@tabcomau) August 2, 2018

Отметим, итальянская школа вратарей традиционно признается одной из сильнейших в Европе. В настоящее время в юношеской команде «Болоньи» работает легендарный вратарь прошлого, воспитанник клуба, вице-чемпион мира 1994 года Джанлука Пальюка.