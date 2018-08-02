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Так создают новых Буффонов: в Сети появилось видео с необычной тренировки вратарей «Болоньи»
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    Так создают новых Буффонов: в Сети появилось видео с необычной тренировки вратарей «Болоньи»

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    Так создают новых Буффонов: в Сети появилось видео с необычной тренировки вратарей «Болоньи»

    Болонья, 2 августа. Тренерский штаб итальянского футбольного клуба «Болонья» разработал уникальную систему упражнений для повышения мастерства голкиперов.

    Как видно на ролике, опубликованном в Twitter, вратарей тренируют реагировать на меняющие направление удары. Рядом с воротами были установлены специальные приспособления, рикошетом об которые футболисты наносили удары.

    Так создают новых Буффонов: в Сети появилось видео с необычной тренировки вратарей «Болоньи»

    Справиться с мячом, который внезапно меняет траекторию, гораздо сложнее, а в игре с такими ударами вратари сталкиваются постоянно, что, видимо, и навело тренеров «Болоньи» на мысль о революционной методике тренировки.

    Отметим, итальянская школа вратарей традиционно признается одной из сильнейших в Европе. В настоящее время в юношеской команде «Болоньи» работает легендарный вратарь прошлого, воспитанник клуба, вице-чемпион мира 1994 года Джанлука Пальюка.

    Автор: Федор Веснин
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