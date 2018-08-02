Сирия, 2 августа. Гумпомощь от сирийского Красного Полумесяца была направлена на юго-запад Даръа. В результате взрыва в городе Идлиб погиб ребенок. Один из полевых командиров боевиков был уничтожен в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали одного из полевых командиров боевиков в пригороде Алеппо Ар-Рашидин; задержали несколько человек, подозреваемых с сотрудничестве с исламистами, на севере Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА в районе населенного пункта Халса к юго-западу от Алеппо; пережила мощный взрыв городе Идлиб.

«Исламское государство»1: понесло потери в живой силе при попытке бежать из Сирии в Израиль и Иорданию.

Провинция Алеппо

Юго-западнее административного центра региона не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований. Оппозиционный новостной портал Masar Press Agency утверждает, что исламисты оказывают ожесточенное сопротивление правительственным войскам недалеко от населенного пункта Халса, перестрелки вокруг которого отмечались ранее. В то же время фиксируются столкновения в пригороде Алеппо Ар-Рашидин. Информационное агентство Al Masdar News опубликовало первые данные о потерях сторон. Сообщается, что в результате противостояния был уничтожен один из высокопоставленных командиров вооруженной оппозиции по прозвищу Юнус Аль-Шибли, а также еще около десяти джихадистов из его отряда. Напомним, боевые действия со стороны сирийских войск последовали в ответ на обстрелы исламистами квартала Аль-Хамдания в Алеппо днем ранее.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Telegram (nors2017) сообщает о том, что в районе деревни Телль Захаб, расположенной недалеко от границы с провинцией Хама, были задержаны несколько мужчин, подозревающихся в сотрудничестве с боевиками. Более подробная информация в настоящий момент уточняется.

Ранее в ходе брифинга руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской сообщил об активизации террористов «Исламского государства» в районе американского военного лагеря «Ат-Танф». Напомним, база Соединенных Штатов на юге Хомса была построена незаконно, поскольку власти САР выступают против присутствия сил Вашингтона в Сирии. Вторгаясь на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) без разрешения законного правительства, США нарушают суверенитет независимого государства. Генштаб ВС РФ призвал Вашингтон расформировать базу. Это позволит САА доставить гумпомощь в лагерь для беженцев «Ар-Рукбан», который находится в так называемой 55-километровой зоне безопасности, изолированной от подконтрольных САА территорий.

Провинция Даръа

Twitter-канал сирийского Красного Полумесяца (SYRedCrescent) сообщает о том, что сотрудники организации доставляют гуманитарную помощь в поселения Марааба и Гусум на юго-западе региона. Автомобили, нагруженные мешками с мукой, находятся на пути к освобожденным населенным пунктам. Кроме того, официальный Дамаск направил в регион группу медработников для оказания необходимой помощи пострадавшим.

Напомним, в первой половине недели юго-запад Сирии был полностью зачищен от сил вооруженной оппозиции и террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что гражданские лица начали возвращаться в родные места по мере обезвреживания населенных пунктов от мин и СВУ, заложенных джихадистами.

Провинция Идлиб

Мощный взрыв прогремел в административном центре провинции. По данным информационного портала Al Masdar News, бомба, заложенная в одном из автомобилей, сработала недалеко от здания бывшего Центрального банка Сирии. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), ранения разной степени тяжести получили не менее 16 человек, среди которых также есть и радикалы антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Кроме того, поступают сообщения о гибели ребенка. На данный момент ни одно из террористических формирований не взяло на себя ответственность за организацию теракта. Однако источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, уверены, что СВУ было установлено боевиками спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Эль-Кунейтра

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что несколько террористов «Исламского государства», пытавшиеся бежать на территорию Израиля через район оккупированных Голанских высот, были уничтожены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По предварительным данным, были нейтрализованы как минимум семь боевиков. Кроме того, иорданские военные источники, заявили о ликвидации порядка десяти джихадистов, предпринявших попытку перебраться на территории страны из сирийской провинции Эс-Сувейда.

Тем временем сотрудники российской военной полиции совместно с миротворческими силами ООН достигли западных районов Эль-Кунейтры, где, как предполагается, будут развернуты несколько пунктов наблюдения. Об этом сообщает Twitter-канал (QalaatAlMudiq).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)