В Крыму рассказали, как удалось пробить «купол международной изоляции»

Симферополь, 2 августа. Появление Европейско-Крымской торговой палаты в Словакии позволит европейским бизнесменам вести дела в республике, заявил депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара.

В ближайшее время в Бритиславе откроется Европейско-Крымская торговая палата, которая будет помогать бизнесменам ЕС сотрудничать с республикой. Организацию зарегистрируют при министерстве внутренних дел Словакии: она будет иметь официальный статус. При этом в Словакии допустили, что аналогичные представительства скоро могут появиться и в других столицах Европы.

«Появление на территории Европейского союза таких институтов как Европейско-Крымская торговая палата является одним из главных показателей того, что купол международной изоляции, который Запад пытается создать над нашим полуостровом на протяжении последних лет, не работает», — заметил Ганжара.

Он отметил, что регион продолжает развиваться быстрыми темпами, и попытки Вашингтона и Брюсселя оказать на Крым санкционное давление не работают. Это мнение подтверждают и частые визиты на полуостров европейцев — не только туристов, но и политиков, и бизнесменов.