«За людей здесь нас не считают»: украинский гастарбайтер рассказал о «каторжном труде» в Чехии

Киев, 2 августа. Житель Запорожской области рассказал, как отправился на заработки в Чехию, но вместо европейской зарплаты получал гроши за каторжный труд.

Мужчина признался, что не смог прокормить семью заработками на Украине, и потому решил отправиться в Европу. Он поехал в Чехию, чтобы устроиться там водителем.

Но по своей специальности работу не нашел, пришлось идти на стройку. Здесь ему пообещали восьмичасовой рабочий день с оплатой в 350 рублей за час. По его словам, начальники давали приезжим только самую тяжелую, черновую работу, а за перекур штрафовали.

Мужчина сказал, что на стройках «старшими» были в основном приезжие из Западной Украины, которые очень грубо обращались с соотечественниками. Эти люди часто угрожали депортацией и обманывали на деньги. Поэтому житель Запорожья решил покинуть стройку и стал работать лесником. Но это место оказалось не лучше.

«За людей нас здесь не считают. Мы для европейцев — обычная рабочая сила, из которой надо выжать все», — пожаловался он.

Украинец добавил, что чехи ставят одного работника туда, где обычно работают три человека. Больше четырех месяцев реальной каторги мужчина не выдержал и вернулся на родину.