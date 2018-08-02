Меню
Украина
«За людей здесь нас не считают»: украинский гастарбайтер рассказал о «каторжном труде» в Чехии
Общество
Суд арестовал младшую из сестер, жестоко убивших отца в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    «За людей здесь нас не считают»: украинский гастарбайтер рассказал о «каторжном труде» в Чехии

    73

    «За людей здесь нас не считают»: украинский гастарбайтер рассказал о «каторжном труде» в Чехии

    Киев, 2 августа. Житель Запорожской области рассказал, как отправился на заработки в Чехию, но вместо европейской зарплаты получал гроши за каторжный труд. 

    Мужчина признался, что не смог прокормить семью заработками на Украине, и потому решил отправиться в Европу. Он поехал в Чехию, чтобы устроиться там водителем.

    Но по своей специальности работу не нашел, пришлось идти на стройку.  Здесь ему пообещали восьмичасовой рабочий день с оплатой в 350 рублей за час. По его словам, начальники давали приезжим только самую тяжелую, черновую работу, а за перекур штрафовали.

    Мужчина сказал, что на стройках «старшими» были в основном приезжие из Западной Украины, которые очень грубо обращались с соотечественниками. Эти люди часто угрожали депортацией и обманывали на деньги. Поэтому житель Запорожья решил покинуть стройку и стал работать лесником. Но это место оказалось не лучше. 

    «За людей нас здесь не считают. Мы для европейцев — обычная рабочая сила, из которой надо выжать все», — пожаловался он. 

    Украинец добавил, что чехи ставят одного работника туда, где обычно работают три человека. Больше четырех месяцев реальной каторги мужчина не выдержал и вернулся на родину. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.