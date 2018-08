Западные СМИ восхитила спецслужба РФ, участвовавшая в операции по присоединению Крыма

Авторитетное американское аналитическое издание National Interest восхитила спецслужба РФ, которая участвовала в операции по присоединению Крыма. Федеральное агентство новостей представляет статью Дейва Маджумдара «Russia Has Its Own Deadly «Delta Force» («У России есть своя собственная смертоносная «Дельта Форс»)

Силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации (ССО ВС России) могут похвастаться действительно впечатляющей историей успехов и достижений. Одно из таких достижений — обеспечение мирного процесса присоединения Крыма к России в 2014 году.

ССО наряду с остальными российскими спецслужбами продолжают становиться только эффективнее, поскольку они набирают ценный опыт и беспрерывно получают новые дополнительные возможности. Несомненно, российские спецслужбы являются одними из самых грозных соперников для аналогичных американских спецподразделений.

Вынеся уроки из опыта работы западных спецслужб, Москва создала свой собственный эквивалент 1-го оперативного отряда специального назначения США, известного как «Дельта Форс». Эта новая спецслужба получила название «Силы специальных операций Вооружённых Сил Российской Федерации» (ССО ВС России).

Впервые Генеральный штаб ВС России объявил о создании этой высокоподвижной, специально обученной и технически оснащенной армейской группировки в марте 2013 года. Хотя это подразделение относительно молодо, оно быстро накопило опыт и стало эффективным инструментом для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости — с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом. Несмотря на то, что ССО, вероятно, не может похвастаться столь щедрым финансированием, как «Дельта Форс», российское подразделение уже хорошо себя зарекомендовало и имеет впечатляющую историю успехов.

Подобно британской элитной Особой воздушной службе, по примеру которой полковник Чарли Беквит создал американскую «Дельта Форс», ССО ВС России не имеют достаточно дорогого оборудования и инфраструктуры поддержки, как «Дельта».

«Несомненно, у них недостаточно финансирования для того, чтобы иметь специализированные вертолеты или воздушный лифт», — сказал в интервью для National Interest аналитик Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, подразумевая группу продвинутых модернизированных вертолетов MH-60 Black Hawk, находящихся в распоряжении Совместного командования специальных операций США. Эти вертолеты участвовали в операции по устранению Усамы бен Ладена в 2011 году.

— Но тем не менее спецслужбы успешно справлялись со своими задачами и до появления продвинутых машин и гаджетов».

«Одно из самых впечатляющих развертываний ССО произошло во время операции по присоединению Крыма, — сказал Кофман. — В результате этой операции у данной спецслужбы появилось прозвище «вежливые люди», и оно вошло в обиход».

В то время все стратегические объекты в Крыму были заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия. Они не вступали в разговоры с представителями СМИ, при этом вели себя очень вежливо по отношению к местному населению. Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам Владимира Путина, «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» крымчан, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма.

Это подразделение также принимало участие в некоторых операциях в Сирии.

«В сентябре 2015 года ССО отправились в Сирию, где подразделение стало играть важную роль в поддержке российских боевых действий, — сказал Кофман. — ССО участвовали в разнообразных миссиях, начиная от восстановления бортового самописца Су-24М в России в ноябре 2015 года и заканчивая определением целей для ракетных ударов. Известно, что в Сирии были убиты четыре военнослужащих из ССО, в том числе два специалиста по координации ударов воздушных сил. В целом можно сказать, что ССО сыграли решающую роль в битве за Пальмиру весной 2016 года».

Российская спецслужба продолжает наращивать свои возможности. Это подразделение является частью российского спецназа, и в нее также входит ФСБ. По словам Кофмана, общая численность спецназовцев составляет приблизительно девять-десять тысяч человек.

«ССО является относительно новым подразделением. Оно находится в постоянной и высокой готовности к немедленному применению как в мирное, так и в военное время. Основная философия ССО — это подготовка сплоченной команды, а не отдельных бойцов, — сказал Кофман в интервью для The Cipher Brief.

— Существует пять базовых навыков, которым обучают бойцов, в их числе парашютный спорт, альпинизм, дайвинг, война в городских условия и защита военачальников в зонах боевых действий. Еще один акцент сделан на обучение снайперов, и здесь они вложили значительные средства как в персонал, так и в комплектующие».

ССО, наряду с остальными российскими спецслужбами продолжат становиться только эффективнее, поскольку они набирают ценный опыт и беспрерывно получают новые дополнительные возможности. Несомненно, российские спецслужбы являются одним из самых грозных соперников для аналогичных американских спецподразделений.