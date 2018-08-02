Суд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаша

Москва, 2 августа. Арест сотрудника Центрального НИИ машиностроения Виктора Кудрявцева по обвинению в государственной измене признан законным Московским городским судом. Сам же 74-летний ученый не понимает, в чем его обвиняют.

По словам адвоката Евгения Смирнова, с секретными данными его подзащитный давно не работает. В последний раз в его руках были секретные документы в 1990-х годах, передает издание «ФедералПресс».

В июле текущего года Кудрявцева обвинили в передаче секретных гиперзвуковых технологий Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии. Как сообщал Смирнов, между институтами двух стран существует утвержденное на уровне правительства РФ соглашение.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, вопросов к сотрудникам за другие периоды нет.