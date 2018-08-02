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Суд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаша
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    Суд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаша

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    Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев в Мосгорсуде

    Москва, 2 августа. Арест сотрудника Центрального НИИ машиностроения Виктора Кудрявцева по обвинению в государственной измене признан законным Московским городским судом. Сам же 74-летний ученый не понимает, в чем его обвиняют.

    По словам адвоката Евгения Смирнова, с секретными данными его подзащитный давно не работает. В последний раз в его руках были секретные документы в 1990-х годах, передает издание «ФедералПресс».

    В июле текущего года Кудрявцева обвинили в передаче секретных гиперзвуковых технологий Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии. Как сообщал Смирнов, между институтами двух стран существует утвержденное на уровне правительства РФ соглашение.

    Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, вопросов к сотрудникам за другие периоды нет. 

    Автор: Тимур Румянцев
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