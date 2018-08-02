«Обидно за Гумилева»: глава Тверской области предложил награждать поэтов за «пропаганду, а не богему»

Правительство Тверской области назвало лауреата Литературной премии имени Николая Гумилева, состоящей из 50 тысяч рублей и диплома. Им стала поэт, прозаик, член Союза писателей России Валентина Карпицкая. Решение принималось на правительственном заседании под руководством губернатора Игоря Рудени.

Из положения о премии следует, что она «присуждается современным тверским поэтам, писателям, драматургам, литературоведам, создавшим наиболее талантливые произведения, получившие общественное признание и представляющие ценность для российской культуры, за переводческую деятельность, а также лицам, внесшим большой вклад в изучение и пропаганду творчества Николая Степановича Гумилева». Однако на заседании правительства, состоявшемся 31 июля, неожиданно выяснилось, что глава Тверской области имеет свое видение того, кто должен получать эту премию.

Губернатор недоумевал из-за названия сборника стихов «Не из ада ты, не из рая…», за который Валентину Карпицкую выдвинули на соискание премии Николая Гумилева.

«Это кому адресовано?» — цитирует Игоря Руденю портал TVTVER.ru.

Ему объяснили, что это сборник романтических стихов, посвященных взаимоотношениям мужчины и женщины, на что глава региона призвал «скорректировать направление».

«Нас больше интересует, когда воспевают человека труда», — заметил Руденя, напомнив, что приоритетами в развитии региона являются улучшение демографической ситуации, укрепление нравственности и развитие экономики.

Именно это и должно быть отображено в творчестве соискателей на премию имени Николая Гумилева, считает Руденя.

«Нам не нужна богема абстрактная, нам нужна пропаганда», — заключил губернатор Тверской области.

Кандидатура Валентины Карпицкой в качестве лауреата премии в этом году все-таки была одобрена. Но в следующем, вероятно, премию получит тот, чье творчество созвучно установкам правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области подтвердила, что Игорь Руденя выступил за то, чтобы писатели и поэты, которым присуждают премию Гумилева, в своем творчестве «отражали важность духовно-нравственного воспитания, трудолюбия и другие ценности, без которых невозможно развитие региона и всей страны».

«Потрясающе! «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк», — написала на своей странице в Facebook журналист, редактор, блогер из Твери Мария Орлова и привела речь Игоря Рудени, прозвучавшую на заседании правительства Тверской области 31 июля.

«Сборник награжденной поэтессы, мягко говоря, не шедевр, но речь губернатора — классика», — добавила жительница Твери.

Комментарии к посту Марии Орловой не заставили себя ждать.

«Кто-нибудь, расскажите ему, кто такой Гумилев, и покажите его стихи. Пусть ужаснется и срочно переименует премию», — предложил Арсен Агамалян.

«Ой, а я про Руденю по-другому думала. Может, жара», — предположила Ирина Кушматова.

Как рассказала в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поэтесса Мария Парамонова, которая в 2016 году номинировалась на премию Николая Гумилева, эта награда «себя настолько дискредитировала, что дальше уже некуда».

«Премия дискредитировала себя тем, как она присуждается. Когда ее учреждали в 2010 году, предполагалось, что она должна присуждаться людям, которые продолжают традиции творчества Николая Гумилева либо популяризируют его наследие. Но по факту ее получают люди, которые близки к членам конкурсной комиссии. Создается впечатление, что жюри вообще не читает произведения номинантов, потому что изначально известно, кто получит премию», — заметила Мария Парамонова.

При этом она отметила, что губернатору дают уже готовое решение.

«Я согласна с губернатором, которого удивило неблагозвучное название сборника стихов нынешнего лауреата премии. Что это такое — «Не из ада ты…»? А то, что он дальше наговорил про отражение установок правительства в литературных произведениях, то это сомнительно. Кто же сегодня будет писать производственные поэмы? И как рифмовать материнский капитал? Но я могу предположить, что Игорь Руденя, как человек пришлый, не разобрался в изначальной идее конкурса, посвященного уроженцу Бежецка Тверской области Николаю Гумилеву. И здесь налицо проблема, когда аппарат плохо работает, заботясь о своих людях и варясь в собственном соку, а губернатор не может все контролировать», — поделилась своим мнением тверская поэтесса.

Мария Парамонова добавила, что ей «обидно за Гумилева».

«В этой ситуации обидно за Гумилева. Я его стихи очень люблю. И обидно, что его имя порочится такими премиями», — заключила собеседница ФАН.

«Так, может, название премии поменять? Пусть будет премия Андрея Дементьева. И будут стихи о демографическом росте. А Гумилева-то зачем позорить?» — сказала в комментарии ФАН Марина Батасова, член Совета профессиональных литераторов.

Правда, она не согласна с Марией Парамоновой в том, что премия себя полностью дискредитировала.