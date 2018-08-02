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Усику грозит судьба Надежды Савченко: Вассерман посоветовал украинцу поскорее переехать в Крым
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    Усику грозит судьба Надежды Савченко: Вассерман посоветовал украинцу поскорее переехать в Крым

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    Усику грозит судьба Надежды Савченко: Вассерман посоветовал украинцу поскорее переехать в Крым

    Москва, 2 августа. Известный российский публицист Анатолий Вассерман посоветовал украинскому боксеру Александру Усику переехать в Крым, чтобы не повторить судьбу депутата Верховной рады Надежды Савченко.

    По словам журналиста, Усик вполне может попасть в немилость Киева после того, как он отказался от звания Героя Украины. Вассерман напомнил, что последним, кто получил звание Героя Украины, стала Надежда Савченко, а спустя год она оказалась на скамье подсудимых по подозрению в попытке устроить госпереворот.

    «Лично я рекомендую ему как можно скорее переехать в родной Симферополь на постоянное место жительства. В противном случае его ждет судьба Надежды Савченко. Полагаю, после того, что Усик сказал о творящемся в стране, его соучастники переворота тоже не простят», — рассказал Вассерман изданию Nation News.

    Напомним, что Усик отказался от звания Героя Украины, попросив украинских чиновников вместо этого поднять людям пенсии и вернуть стране мир. Ранее Федеральное агентство новостей  сообщало, что генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил совсем отменить звание Героя Украины из-за Савченко.

    Автор: Антон Соколов
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