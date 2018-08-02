Сирия и РФ потребовали от США свернуть базы в САР: с уходом американцев исчезнет и ИГ — эксперт

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской в ходе сегодняшнего брифинга заявил о том, что в районе Ат-Танфа на юге Сирии, где размещаются американские войска, активизировались террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). С чем это связано? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Представитель Генштаба вооруженных сил РФ также отметил, что базирующиеся вблизи военной базы США боевики ИГИЛ1 пытаются проводить вылазки в направлении Дейр-эз-Зора и Пальмиры. Кроме того, джихадисты совершают теракты в соседних провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. К счастью, благодаря работе Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ подрывные действия террористов чаще всего успешно предотвращаются.

Генеральный штаб ВС России в ходе брифинга также призвал Соединенные Штаты свернуть свою базу на юге Хомса и предоставить гуманитарным конвоям доступ к лагерю Ар-Рукбан, который тоже оказался в зоне оккупации американских сил и подконтрольных Вашингтону вооруженных группировок.

Несколько дней назад в ходе десятого раунда «Астаны», проходившего в Сочи, о необходимости выхода из САР группировки вооруженных сил США также заявлял сам официальный Дамаск. Глава сирийской делегации Башар Аль-Джаафари подчеркнул, что в контролируемом американцами районе у южной границы республики находится около 55 тысяч гражданских лиц, которые нуждаются в гумпомощи.

Почему зона вокруг базы «Ат-Танф» стала комфортным местом для террористов ИГ1, и как еще американцы могут попытаться оправдать свое военное присутствие в Сирии? По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, ветерана военной службы Александра Перенджиева, Вашингтон как раз и будет прикрываться необходимостью продолжения борьбы с ИГИЛ. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«Я считаю, что Соединенные Штаты будут всячески поддерживать остатки «Исламского государства» в этом регионе, чтобы самим фактом сохранения террористов в САР объяснять свое собственной пребывание в арабской республике. Мол, мы антиигиловская коалиции, мы с ними боремся. На самом деле мы знаем, как это происходит. Их «борьба» сводится к тому, чтобы помогать джихадистам продолжать войну против правительства Башара Асада и всего сирийского народа», — заметил наш собеседник.

Он добавил, что из Сирии все чаще приходят сообщения о деятельности так называемых спящих ячеек ИГ. Эксперт предполагает, что боевики и их иностранные покровители в настоящее время ведут целенаправленную работу по полному переформатированию группировки в подпольную террористическую структуру.

«Почему они пытаются прорываться к крупным городам? Для того, чтобы затеряться среди населения. Еще в конце прошлого года главарям исламистов была дана установка постепенно переводить оставшиеся отряды ИГИЛ в подполье. В настоящее время эти директивы продолжают реализовываться. «Спящие ячейки» уже сейчас проводят теракты во многих районах, в том числе в тех, которые находятся под управлением Дамаска, как недавно было в Эс-Сувейде», — напомнил политолог.

Таким образом, остатки «Исламского государства» на территории САР постепенно превращаются из «видимых» в «невидимые», и единственный способ борьбы с ними заключается в ликвидации путей снабжения террористических структур со стороны иностранных спонсоров. Дилемма состоит в том, что США намерены оставаться в Сирии до полного уничтожения ИГ, однако данная группировка как раз и существует в арабской республике за счет американских военных баз.

«Этим подпольным структурам террористов оказывается помощь, в том числе через военные объекты Соединенных Штатов. Поэтому противостоять «спящим ячейкам» ИГИЛ в САР сейчас то же самое, что вычерпывать воду из лодки, в которой пробоина. Чтобы «заделать трещины», нужно убрать из Сирии американские базы, с которых и идет снабжение боевиков, нужно перекрыть источник финансирования. Конечно, это совсем не просто, и Вашингтон, очевидно, будет упираться до последнего», — считает Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.