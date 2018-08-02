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Швеция закупит комплексы ПРО США Patriot
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    Швеция закупит комплексы ПРО США Patriot

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    Швеция закупит комплексы ПРО США Patriot

    Стокгольм, 2 августа. Правительство Швеции поручило министерству обороны страны закупить американские системы ПРО Patriot.

    «Правительство приняло решение уполномочить вооруженные силы на приобретение новой системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия», — отмечается в комментарии шведского правительства.

    Уточняется, что Вашингтон ранее предложил Стокгольму приобрести четыре системы, а также два типа ракет к ним. Швеция, по информации СМИ, заплатит за поставку вооружения не менее миллиарда евро.

    Поставки систем должны состояться в период с 2020 по 2025 год.

    Автор: Федор Веснин
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