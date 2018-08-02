Кличко открыл памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу

Киев, 2 августа. Мэр Киева Виталий Кличко открыл памятник Илье Муромцу в столице Украины и назвал его украинским богатырем.

В ходе открытия памятника Кличко уточнил, что Илья Муромец родился под Черниговым, служим в дружине князя Владимира и защищал Киев. Богатырь, добавил градоначальник, похоронен в Киево-Печерской лавре.

«Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава», — приводит пресс-служба Кличко слова мэра города.

По информации киевских властей, высота памятника составила 11 метров. В образе богатыря скульптору позировал украинский спортсмен, обладатель титула «самый сильный человек мира» Василий Вирастюк, сообщает «ФедералПресс».

Кличко заявил, что создания памятника — это меценатский проект, отметив, что город на его реализацию бюджетных средств не тратил, пишет «АиФ».

Стоит отметить, что и раньше украинские власти пытались присвоить себе героя русских былин Илью Муромца. Он заявляли, что богатырь на самом деле родился не в селе Карачарово под Муромом, а в Моровске Черниговской области.