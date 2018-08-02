Порошенко решил «принести в жертву» Гройсмана, чтобы поднять тарифы — СМИ

Киев, 2 августа. Президент Украины Петр Порошенко может «повесить» повышение тарифов на премьер-министра Владимира Гройсмана, а потом отправить его в отставку. Об этом рассказал источник украинских СМИ, который ссылается на решение администрации президента.

Таким образом, полагает он, украинский лидер сможет одновременно поднять тарифы в стране, как того требуют западные инвесторы Украины, и «принести публичную жертву» в лице Гройсмана, с которым у Порошенко был конфликт по вопросу контрабанды.

«Вряд ли удастся сохранить нынешние цены, поскольку это требование МВФ и очередной транш уже завис. Ответственность за цены может взять на себя и Гройсман, но выйдя из сферы ответственности президента», — комментирует ситуацию директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, это может произойти, если глава правительства не пойдет на выборы. Карасев также не исключает, что ответственным за повышение тарифов в итоге может стать преемник Гройсмана — исполняющий обязанности премьера Иван Кубив.