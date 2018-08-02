 Взаимный интерес: в Москве проходит Российско-Индонезийский бизнес-форум. ФАН-ТВ

В Центре международной торговли в Москве проходит Российско-Индонезийский бизнес-форум, приуроченный к проведению III Фестиваля Индонезии в Москве. В состав индонезийской делегации вошли губернаторы и руководители администраций индонезийских провинций: Особого столичного округа Джакарта, Провинций Ачех, Западная Суматра, Бангка-Белитунг и многих других.

В состав делегации вошло также руководство Министерства планирования национального развития (BAPPENAS), Минтуризма, Министерства транспорта Индонезии, Координационного комитета Индонезии по инвестициям (BKPM) и ряда других ведомств, представители государственных и частных компаний, а также малого и среднего бизнеса.

«Россия и Индонезия, в общей сложности, имеют больше 200 миллионов населения, и это представляет очень большой потенциал для дальнейшего развития между нашими странами. И те инвестиции, которые были сделаны, позволят нам добиться дальнейшего экономического роста», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь М. Вахид Суприяди.

На площадке Форума организовали биржу деловых контактов, гостям предоставлена возможность провести двусторонние встречи с представителями индонезийской делегации.

«Отношения развиваются, мы видим, что увеличился товарооборот, мы наблюдаем в последние годы значительный рост интереса со стороны российского бизнеса и российских инвесторов. Внешнеполитическая ситуация, которая развивалась с 2014 года, перед началом санкций, выдвинутых против России «нашими западными партнерами», вынудила российский бизнес повернуться на восток. Среди стран юго-восточной Азии Индонезия — страна с самой крупной экономикой, поэтому мы, как это ни странно, во многом благодаря санкциям, видим рост интереса российского бизнеса к Индонезии и к индонезийской экономике», – комментирует цель своего приезда на Форум коммерческий директор Совета Россия-Индонезия Андрей Курицын.

«Мы считаем, что это очень хорошо, что отношения России и Индонезии сейчас укрепляются, но они могли бы быть еще более сильными. Есть очень большой потенциал у развития отношений этих стран, в том числе, в политике, в обороне, в образовании и в туризме. И нам хотелось бы, чтобы через несколько лет отношения стали намного сильнее», — считают Аде Гандха и Степхание Сесиллиа, амбасадоры туризма Джакарты.

«В ближайшие годы мы могли бы увеличить инвестиции до 100 миллиардов долларов и так же развивать туристический обмен между нашими странами. После форума мы ждем ответного визита российской делегации, в частности, будут обсуждаться возможности развития сотрудничества в области туризма, по туристическому освоению 1000 островов, это туристическая зона около Джакарты», — уверен заместитель губернатора особого округа Джакарта Сандиага Уно.

В рамках Форума состоялось пленарное заседание в формате панельной дискуссии с участием руководителей российских и индонезийских министерств и ведомств. Кроме того, были организованы параллельные отраслевые сессии, на которых участники более подробно обсудили вопросы взаимодействия в таких областях, как промышленность, энергетика, развитие инфраструктуры, транспорт и туризм, поставки из Индонезии товарной продукции. Посетителям представили тематические презентации торгового и инвестиционного потенциала индонезийских провинций и компаний, а также актуальных проектов сотрудничества.