Свадьба в стиле ВДВ, селфи с кумиром и сотни флагов: десантура в парке Горького отпраздновала достойно

Москва, 2 августа. В честь праздника главный вход в столичный парк Горького преобразился символами Воздушно-десантных войск, а аллеи и лужайки превратились в единое пространство для общения ветеранов ВДВ — без разбитых об голову бутылок, драк и купаний в фонтане.

Незнакомые друг с другом десантники то и дело поздравляли друг друга и фотографировались на память на фоне сотен флагов ВДВ.

Среди празднующих, их семей и друзей, корреспондент Федерального агентства новостей обнаружила в парке Горького и молодоженов Андрея и Юлию — в голубых беретах и полосатой майке поверх свадебного платья у невесты. Жених служил в ВДВ, поэтому с датой свадьбы и стилистикой вопрос даже не обсуждался.

Праздник — повод не только для встреч сослуживцев, но и для чествования героев. У Андрея Пирожникова с детства нет слуха и затруднена речь, но несмотря на это солдатом он добился зачисления в ряды ВДВ, на его груди множество наград за службу.

Андрей научился читать по губам, а сослуживцы привыкли к специфике его речи — в этот день они всегда вместе.

Героев праздника поздравил знаменитый ансамбль ВДВ «Голубые береты». Один из артистов группы Юрий Слатов поиронизировал в интервью ФАН, что за день его хлопают по плечу не меньше 50 тысяч раз с просьбой сфотографироваться. И сегодня музыкант никому не отказал сделать селфи с кумиром.

Выступление «Голубых беретов» на набережной стало центром притяжения всех гуляющих в парке Горького: под написанные отслужившими в ВДВ музыкантами песни зрители танцевали прямо перед сценой.

Интересно, что в официальной группе ВДВ во «ВКонтакте» была размещена инструкция по поведению в общественных местах 2 августа, где всем десантникам предписывалось вести себя достойно и не реагировать на переодетых провокаторов. Посетители парка Горького с поставленной задачей, судя по всему, справились.