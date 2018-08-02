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Свадьба в стиле ВДВ, селфи с кумиром и сотни флагов: десантура в парке Горького отпраздновала достойно
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    Свадьба в стиле ВДВ, селфи с кумиром и сотни флагов: десантура в парке Горького отпраздновала достойно

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    Свадьба в стиле ВДВ.

    Москва, 2 августа. В честь праздника главный вход в столичный парк Горького преобразился символами Воздушно-десантных войск, а аллеи и лужайки превратились в единое пространство для общения ветеранов ВДВ — без разбитых об голову бутылок, драк и купаний в фонтане. 

    Незнакомые друг с другом десантники то и дело поздравляли друг друга и фотографировались на память на фоне сотен флагов ВДВ.

    С праздником, десантники!

    Среди празднующих, их семей и друзей, корреспондент Федерального агентства новостей обнаружила в парке Горького и молодоженов Андрея и Юлию — в голубых беретах и полосатой майке поверх свадебного платья у невесты. Жених служил в ВДВ, поэтому с датой свадьбы и стилистикой вопрос даже не обсуждался.

    Андрей и Юлия.

    Праздник — повод не только для встреч сослуживцев, но и для чествования героев. У Андрея Пирожникова с детства нет слуха и затруднена речь, но несмотря на это солдатом он добился зачисления в ряды ВДВ, на его груди множество наград за службу. 

    Андрей Пирожников (в центре).

    Андрей научился читать по губам, а сослуживцы привыкли к специфике его речи — в этот день они всегда вместе.

    Героев праздника поздравил знаменитый ансамбль ВДВ «Голубые береты». Один из артистов группы Юрий Слатов поиронизировал в интервью ФАН, что за день его хлопают по плечу не меньше 50 тысяч раз с просьбой сфотографироваться. И сегодня музыкант никому не отказал сделать селфи с кумиром.

    «Голубые береты».

    Выступление «Голубых беретов» на набережной стало центром притяжения всех гуляющих в парке Горького: под написанные отслужившими в ВДВ музыкантами песни зрители танцевали прямо перед сценой.

    «Никто, кроме нас».

    Интересно, что в официальной группе ВДВ во «ВКонтакте» была размещена инструкция по поведению в общественных местах 2 августа, где всем десантникам предписывалось вести себя достойно и не реагировать на переодетых провокаторов. Посетители парка Горького с поставленной задачей, судя по всему, справились.

    Автор: Анна Клименко
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