Савченко и Рубан планировали разнести Раду из минометов и сбежать на гидроскутерах — следствие

Киев, 2 августа. Депутат Рады Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали разнести Раду из минометов и сбежать на гидроскутерах, заявил директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин.

Во время совместного брифинга СБУ и Генпрокуратуры Украины сообщили, что Савченко с Рубаном для осуществления своих планов выбрали два места на Трухановском острове. Александр Рувин утверждает, что они также рассматривали вариант атаки с проплывающей по Днепру баржи. Он пояснил, что эксперты просчитали радиус действия мин.

«Там, куда легко завести, установить вооружение и отстреляться, уйти, чтобы никто не видел», — сказал Рувин, его слова передает ТСН.

По его словам, на барже хотели установить четыре миномета. Правоохранители полагают, что Савченко и Рубан собиралась сбежать с места преступления на гидроскутерах и затеряться среди толпы в Гидропарке.

Нацполиция Киева усиленно патрулирует места, откуда предположительно планировали стрелять подозреваемые. Ранее сообщалось о завершении досудебного расследования в отношении Савченко и Рубана.

Их подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале. Генпрокурор Украины не исключил, что Рубана после вынесения приговора могут обменять на пленных украинцев.