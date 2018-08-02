Порошенко существенно нарастил прибыль от банковских вкладов в 2018 году

Киев, 2 августа. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 1,3 миллиона гривен, которые он получил в качестве процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций Украины.

Согласно реестру, 1 августа Порошенко задекларировал 1,3 миллиона гривен (около трех миллионов рублей). При этом с начала 2018 года Порошенко задекларировал 8,3 миллиона гривен процентного дохода от вкладов в МИБ.

Кроме того, в 2018 году Порошенко задекларировал около 31 миллиона гривен, которые он получил в виде дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Таким образом, с начала 2018 года президент Украины задекларировал более 39 миллионов гривен дохода. Стоит также отметить, что Порошенко является владельцем Международного инвестиционного банка.