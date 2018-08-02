Меню
Украина
Порошенко существенно нарастил прибыль от банковских вкладов в 2018 году
Общество
Пенсионеры в Москве и области оформили более 77 тыс. льготных билетов на электрички
Следующая новость
Загрузка...

    Порошенко существенно нарастил прибыль от банковских вкладов в 2018 году

    68

    Порошенко существенно нарастил прибыль от банковских вкладов в 2018 году

    Киев, 2 августа. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 1,3 миллиона гривен, которые он получил в качестве процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций Украины.

    Согласно реестру, 1 августа Порошенко задекларировал 1,3 миллиона гривен (около трех миллионов рублей). При этом с начала 2018 года Порошенко задекларировал 8,3 миллиона гривен процентного дохода от вкладов в МИБ.

    Кроме того, в 2018 году Порошенко задекларировал около 31 миллиона гривен, которые он получил в виде дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Таким образом, с начала 2018 года президент Украины задекларировал более 39 миллионов гривен дохода. Стоит также отметить, что Порошенко является владельцем Международного инвестиционного банка.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.