Кузбасские горняки установили новый всероссийский рекорд

Кемерово, 2 августа. Новый всероссийский рекорд установили горняки на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщили в региональном департаменте угольной промышленности.

Горняки прошли 1650 метров подземных выработок за июль. Рекорд принадлежит проходческой бригаде Героя Кузбасса Павла Михеева, сообщает «Газета Кемерова».

Стоит отметить, что коллектив шахты «Листвяжная» и раньше показывал высокие результаты. В сентябре 2015 года бригада Михеева прошла 1100 погонных метров в месяц, а за декабрь 2016 года — 1272 погонных метра.

В планах у шахты добыть более 5,6 миллиона тонн угля до конца этого года и пройти не менее 15,5 тысяч погонных метров выработок.