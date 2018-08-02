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Кузбасские горняки установили новый всероссийский рекорд
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    Кузбасские горняки установили новый всероссийский рекорд

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    Кузбасские горняки установили новый всероссийский рекорд

    Кемерово, 2 августа. Новый всероссийский рекорд установили горняки на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщили в региональном департаменте угольной промышленности.

    Горняки прошли 1650 метров подземных выработок за июль. Рекорд принадлежит проходческой бригаде Героя Кузбасса Павла Михеева, сообщает «Газета Кемерова».

    Стоит отметить, что коллектив шахты «Листвяжная» и раньше показывал высокие результаты. В сентябре 2015 года бригада Михеева прошла 1100 погонных метров в месяц, а за декабрь 2016 года — 1272 погонных метра.  

    В планах у шахты добыть более 5,6 миллиона тонн угля до конца этого года и пройти не менее 15,5 тысяч погонных метров выработок.

    Автор: Дарья Смолина
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