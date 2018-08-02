УПЦ отреагировала на попытку украинских раскольников захватить Киево-Печерскую лавру

Киев, 2 августа. Притязания главы неканонической церковной структуры Филарета (Денисенко) на собственность Украинской православной церкви в самой УПЦ назвали безосновательными.

Ранее Филарет сообщил, что в собственность неканонической православной церкви Украины перейдет вся недвижимость УПЦ, включая Почаевскую и Киево-Печерскую лавры, если она получит автокефалию. Так, на это заявление отреагировал глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Он обратил внимание на то, что Филарет вправе распоряжаться только той собственностью, «которую они, раскольники, сами создали», а значит захватить недвижимость УПЦ он не имеет никакого права. Анисимов также напомнил, что Филарет за многочисленные церковные преступления был отлучен от церкви.

Как отметил глава пресс-службы УПЦ, в отличие от неканонических структур, Украинская православная церковь имеет древнюю историю. При этом значительная часть имущества УПЦ была отчуждена во время репрессий в советское время, и ее не вернули до сих пор. Если в данном ключе рассматривать неканоническую церковь, то «ни одного священника у них не было репрессировано», «никто ничего не забирал», сказал Анисимов.

Он указал на то, что Украина до сих пор не обеспечила церкви компенсацию ущерба, хотя и обещала провести реституцию в 1990-х годах. Анисимов подчеркнул, что каждая собственность имеет свою историю, и ее нельзя так просто отобрать, это юридический термин.

«А заявления Филарета совершенно абсурдны и нелепы с юридической точки зрения», — констатировал он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение УПЦ автокефалии якобы укрепит независимость и самостоятельность государства. В УПЦ же сообщили, что попытки получить автокефалию приведут к еще большему расколу украинского общества.