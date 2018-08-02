Франция наградила Серебренникова Орденом искусств и литературы

Париж, 2 августа. Российский режиссер, фигурант дела «Седьмой студии» Кирилл Серебренников награжден французским Орденом искусств и литературы. Приказ подписала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

Орден является престижной государственной наградой во французском государстве, ее вручают деятелям, отличившимися за вклад в распространение искусства и литературы в мире, в том числе во Франции. Таким образом Серебренников стал командором французского ордена, передает международное французское радио RFI.

Однако лично принять награду в ближайшее время режиссер не сможет ввиду того, что находится под домашним арестом, напоминает «Газета.ру». Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены на развитие современного искусства. Против режиссера и соучастников возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».