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Франция наградила Серебренникова Орденом искусств и литературы
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    Франция наградила Серебренникова Орденом искусств и литературы

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    Франция наградила Серебренникова Орденом искусств и литературы

    Париж, 2 августа. Российский режиссер, фигурант дела «Седьмой студии» Кирилл Серебренников награжден французским Орденом искусств и литературы. Приказ подписала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

    Орден является престижной государственной наградой во французском государстве, ее вручают деятелям, отличившимися за вклад в распространение искусства и литературы в мире, в том числе во Франции. Таким образом Серебренников стал командором французского ордена, передает международное французское радио RFI.

    Однако лично принять награду в ближайшее время режиссер не сможет ввиду того, что находится под домашним арестом, напоминает «Газета.ру». Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены на развитие современного искусства. Против режиссера и соучастников возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    Автор: Екатерина Кухарева
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