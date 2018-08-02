Центр крымских вин откроют в Братиславе

Симферополь, 2 августа. Центр крымских вин хотят открыть в Братиславе — столице Словакии, сообщил главы словацкой делегации Петер Марчек на встрече с руководством Ялты.

Марчек рассказал, что словацкая сторона договорилась с крымскими бизнесменами открыть центр крымских вин в гостинице «Крым», расположенной в Братиславе. По его словам, в центре будет проходить дегустация и продажа вин не только для Словакии, но и для других европейских стран.

«Мы подготовили уже конкретный договор», — добавил он.

Словацкий политик рассказал, что также обсуждается вопрос Европейско-крымской торговой палаты для сотрудничества словацкого и крымского бизнеса.

Напомним, словацкая делегация, состоящая из политиков и бизнесменов, прибыла в Крым с трехдневным рабочим визитом.