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Украина
Украинская церковь заявила, что не отдаст святыни «церковным рейдерам»
Общество
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    Украинская церковь заявила, что не отдаст святыни «церковным рейдерам»

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    Украинская церковь заявила, что не отдаст святыни «церковным рейдерам»

    Киев, 2 августа. Украинские верующие не уступят свои святыни раскольникам, заявил архиерей официальной Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосий.

    Таким образом, он прокомментировал слова главы непризнанной церкви Киевского патриархата Филарета о том, что раскольники готовы захватить все храмы и церкви сразу же после получения автокефалии.

    Феодосий назвал это «церковным рейдерством», поощряемым на самом высоком уровне. По его словам, Верховная рада уже несколько лет обсуждает «антицерковные законы», а украинские радикалы находятся «на низком старте» в ожидании команды, передают украинские СМИ.

    «Естественно, верующие люди свои святыни никому не отдадут и будут их защищать. Все может вылиться в гражданское противостояние. Это принесет колоссальный вред Украине», — отметил представитель УПЦ МП.

    Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Украинские власти в этом году приняли меры, чтобы не допустить верующих на крестный ход церкви Московского патриархата. Чиновники угрожали перевозчикам, требуя, чтобы они не везли паломников в Киев.

    Автор: Антон Соколов
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