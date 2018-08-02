«Остановим агрессивного хама»: Газманов разыскивает обидчика своего сына

Москва, 2 августа. Певец Олег Газманов обратился за помощью к москвичам — артист хочет разыскать байкера, разбившего боковое зеркало автомобиля его сына.

Об инциденте Газманов сообщил в Instagram. Он попросил возможных свидетелей агрессивного хамства со стороны мотоциклиста связаться с ним.

Газманов не уточнил, на каком именно авто передвигался его сын Филипп, как пишут СМИ, молодой человек, скорее всего, владеет несколькими элитными машинами.

RED Публикация от Philipp Gazmanov (@philgazmanov) 13 Апр 2018 в 3:14 PDT

В комментариях к записи Газманова многие пользователи усомнились в том, что обидчик Филиппа разбил стекло без какой-либо причины. Популярным также оказался совет обзавестись видеорегистратором.