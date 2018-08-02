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Министерство просвещения России запустило официальный сайт
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    Министерство просвещения России запустило официальный сайт

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    Министерство просвещения России запустило официальный сайт

    Москва, 2 августа. Министерство просвещения России объявило о запуске официального сайта.

    Президент России Владимир Путин в мае распорядился разделить Минобрнауки РФ на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Министерству науки и высшего образования также были переданы функции упраздненного Федерального агентства научных организаций.

    2 августа министерство просвещения запустило собственный сайт, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Информационный ресурс разработан на основе международных стандартов открытости и соответствует требованиям ООН, обеспечивая доступность материалов для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая текстовое сопровождение материалов всех форматов для слабовидящих», — рассказали его представители.

    Сайт можно просмотреть со всех видов электронных и мобильных устройств и платформ, заметили в ведомстве.

    Ранее заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил об обсуждении вопроса по отказу от пятибалльной системы оценок, пишет «Газета.ru».

    Автор: Катерина Иванова
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