Министерство просвещения России запустило официальный сайт

Москва, 2 августа. Министерство просвещения России объявило о запуске официального сайта.

Президент России Владимир Путин в мае распорядился разделить Минобрнауки РФ на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Министерству науки и высшего образования также были переданы функции упраздненного Федерального агентства научных организаций.

2 августа министерство просвещения запустило собственный сайт, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информационный ресурс разработан на основе международных стандартов открытости и соответствует требованиям ООН, обеспечивая доступность материалов для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая текстовое сопровождение материалов всех форматов для слабовидящих», — рассказали его представители.

Сайт можно просмотреть со всех видов электронных и мобильных устройств и платформ, заметили в ведомстве.

Ранее заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил об обсуждении вопроса по отказу от пятибалльной системы оценок, пишет «Газета.ru».