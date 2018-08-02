Министерство просвещения России запустило официальный сайт
Москва, 2 августа. Министерство просвещения России объявило о запуске официального сайта.
Президент России Владимир Путин в мае распорядился разделить Минобрнауки РФ на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Министерству науки и высшего образования также были переданы функции упраздненного Федерального агентства научных организаций.
2 августа министерство просвещения запустило собственный сайт, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Информационный ресурс разработан на основе международных стандартов открытости и соответствует требованиям ООН, обеспечивая доступность материалов для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая текстовое сопровождение материалов всех форматов для слабовидящих», — рассказали его представители.
Сайт можно просмотреть со всех видов электронных и мобильных устройств и платформ, заметили в ведомстве.
Ранее заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил об обсуждении вопроса по отказу от пятибалльной системы оценок, пишет «Газета.ru».