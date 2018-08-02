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Общество
В «Сколково» и ВШЭ предложили новые профессии для пенсионеров
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    В «Сколково» и ВШЭ предложили новые профессии для пенсионеров

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    В «Сколкове» и ВШЭ предложили новые профессии для пенсионеров

    Москва, 2 августа. Работникам зрелого возраста рекомендуется переквалифицироваться в консультантов по здоровой старости, парковых экологов, игропедагогов и специалистов по адаптации мигрантов. Переобучение людей предпенсионного возраста обсудили эксперты на круглом столе «Рынок труда: как избавить людей старшего возраста от безработицы», который прошел на площадке партии «Единая Россия». 

    На круглом столе присутствовала корреспондент Федерального агентства новостей.

    Директор высшей школы маркетинга и развития бизнеса Высшей школы экономики Оксана Жгун рассказала, что перечень новых специальностей для людей старшего возраста был разработан в рамках «Атласа новых профессий» Московской школой управления «Сколково», а также «Агентством стратегических инициатив».

    «Необходимо учесть, что 20% людей нынешнего пенсионного возраста не хотят, чтобы к ним относились как к «социальным инвалидам», — пояснила Оксана Жгун. — Они хотят, чтобы те возможности, которые им дает рынок труда, соответствовали их потребностям. Чтобы им рассказывали, где есть те новые ниши, в которых они могли бы дальше расти и развиваться». 

    На взгляд эксперта, нужны центры, в которые люди старшего поколения могли бы приходить и получать такую информацию. 

    В свою очередь, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев рассказал о создании масштабной программы по переобучению людей предпенсионного возраста. 

    «На переподготовку более 100 тысяч людей в год запланировано около 5 млрд рублей», — заявил чиновник.

    В обсуждении вопросов трудоустройства работников зрелого возраста на площадке «Единой России» приняли участие члены Высшего совета партии, представители Роструда, руководители Высшей школы экономики и директора рекрутинговых агентств.

    Эксперты отметили, что для изменения ситуации на рынке труда работодателей необходимо «не репрессировать, а мотивировать», чтобы те не боялись принимать на работу людей зрелого возраста.

    Автор: Ольга Летягина
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