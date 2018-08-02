«Это в интересах Европы»: глава OMV раскритиковал ЕС за отсутствие защиты от США

Вена, 2 августа. Европейские компании находятся под угрозой санкций со стороны США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» и не видят защиты со стороны Евросоюза. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

По мнению бизнесмена, политики европейских стран не создают достаточных условий для защиты компаний ЕС от санкций Соединенных Штатов.

«Европейские компании по-прежнему находятся под рисками введения санкций США​​​. Мы не видим существенной защиты от европейских политиков», — сказал Зеле в интервью Bloomberg.

По материалам издания, компания OMV может попасть под американские санкции по двум направлениям: австрийцам уже пришлось приостановить инвестирование в Иран после выхода США из «ядерного соглашения». Более того, OMV частично финансирует строительство газопровода из России в Европу «Северный поток — 2». В своем интервью Зеле заявил, что OMV изучает вопрос о возможном ведении американских санкций против компаний, финансирующих газопровод.

По его словам, две трети средств под проект уже было выделено.

«Это в интересах Европы. Инвесторы не сделали ничего неправильного», — приводит издание слова Зеле.

Ранее власти США заявляли о том, что выступают против строительства «Северного потока – 2», а работающие над проектом компании находятся под угрозой санкций.