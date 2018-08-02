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Сирия: САА уничтожила высокопоставленного командира боевиков в провинции Алеппо
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    Сирия: САА уничтожила высокопоставленного командира боевиков в провинции Алеппо

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    Сирия: САА уничтожила высокопоставленного командира боевиков в провинции Алеппо

    Дамаск, 2 августа. Артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по позициям террористов на западе провинции Алеппо, в результате чего был уничтожен высокопоставленный полевой командир боевиков. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, артиллерийские подразделения САА нанесли массированный удар по позициям боевиков «Свободной сирийской армии» в районе города Аль-Рашидия на западе провинции Алеппо. В результате удара были уничтожены не менее 10 террористов, а также командующий группировкой террористов в провинции Алеппо Юнес аль-Шибли.

    Массированный удар САА по террористам стал ответом правительственных сил на ракетный обстрел жилых кварталов Алеппо со стороны боевиков, в результате которого погиб мирный житель.

    Автор: Артем Никулин
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