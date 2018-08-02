Экс-депутат Рады назвал условие освобождения Савченко из-под стражи

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что следствие по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко завершено. По словам Луценко, правоохранителям удалось доказать, что Савченко совместно с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном готовила теракт в Киеве.

«Мы в ходе этого следствия получили все необходимые доказательства, которые подтверждают ведущую версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленниками Савченко и Рубану», — сказал Луценко.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал условие освобождения Надежды Савченко из-под стражи.

«Все будет зависеть от того, кто и как захочет использовать Савченко. Слово «Савченко» стало на какое-то время фактором украинской политики. Есть два варианта: ее уже списали, и она не нужна, тогда будет приговор. А если она нужна, будет принято решение о том, что она не виновата, и ей дадут возможность участвовать в президентской кампании», — говорит украинский политик.

По словам собеседника агентства, пока что он не видит возможности участия Надежды Савченко в грядущих президентских выборах, но окончательно расклад сил будет понятен осенью. Именно в этот период и будет решаться судьба депутата. Спиридон Килинкаров назвал дело Савченко политическим и сказал, что у него в этом нет никаких сомнений.

«Готовила она теракт или нет? Я смотрел видеозаписи, да, она говорила об этом, ее слова зафиксированы на пленках. Но понимаете, во всей этой истории очень много белых пятен. Зачем и для чего везли это оружие, почему были задействованы сотрудники СБУ? В нормальную человеческую логику это как-то не вписывается», — продолжает бывший депутат.

При этом он отметил, что два человека не смогли бы осуществить государственный переворот и захватить власть на Украине.

«Вся эта история очень мутная, мне кажется, в большей степени она спровоцирована Службой безопасности Украины, чем имела место реальная подготовка теракта», — резюмировал Спиридон Килинкаров.

Напомним, Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, подготовке теракта, посягательстве на жизнь чиновников, хранении оружия и создании преступной группировки.