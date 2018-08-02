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Нацбанк Украины удалил раздел с данными о темпах падения курса гривны
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    Нацбанк Украины удалил раздел с данными о темпах падения курса гривны

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    Нацбанк Украины удалил раздел с данными о темпах падения курса гривны

    Киев, 2 августа. Национальный банк Украины (НБУ) убрал со своего официального сайта раздел с информацией о состоянии валютного рынка. В данном разделе размещались данные о количестве сделок за определенный период и средневзвешенный курс гривны по отношению к американской валюте по результатам проведенных аукционов.

    Отмечается, что указанный раздел демонстрировал темпы девальвации национальной валюты. Однако в связи с падением гривны, пишут украинские СМИ, этот раздел был удален. Кроме того, специалисты НБУ убрали архив прошлых межбанковских сделок.

    Напомним, раздел был создан в апреле 2015 года и позволял обеспечить прозрачность финансовых операций НБУ на валютном рынке. Данные обновлялись каждые полчаса в режиме реального времени. В октябре 2016 года украинский регулятор начал подсчитывать курс гривны не по итогам ситуации на рынке валют, а по окончании каждой сессии торгов валюты.

    Ранее экономисты сообщили, что гривна будет стабильно падать до того момента, пока киевские власти не получат очередной транш от Международного валютного фонда.

    Автор: Дана Балан
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