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Президент Македонии назвал «правовым самоубийством» переименование страны
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    Президент Македонии назвал «правовым самоубийством» переименование страны

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    Президент Македонии назвал «правовым самоубийством» переименование страны

    Москва, 2 августа. «Правовым самоубийством» назвал президент Македонии Георге Иванов переименование страны. Такое мнение он выразил в четверг, выступая с обращением к гражданам в День республики.

    По словам Иванова, подписанный между Македонией и Грецией договор изменит не только название страны, но и македонскую национальную идентичность, а также нарушит 74-летнее право на самоопределение и сотрет 27-летнюю историю государства.

    Президент страны заявил, что македонское правительство пытается обойти его стороной и обманывает жителей Македонии, утверждая, что договор с Грецией гарантирует членство в НАТО и ЕС. Иванов подчеркнул, что для вступления в альянс и Европейский союз необходимо провести настоящие реформы и бороться с коррупцией. По мнению македонского лидера, заключенный договор только принижает права страны в ООН и делает ее зависимой от Греции.

    «Этим договором юридически устраняется македонский народ. Они хотят убедить македонский народ совершить правовое самоубийство», — заключил Иванов.

    Президент Македонии назвал «правовым самоубийством» переименование страны

    Напомним, переименование Македонии и заключение соответствующего договора страны с Грецией было условием для членства Скопья в ЕС и НАТО. Греция в течение 25 лет настаивала на том, чтобы Македония изменила свое название, чтобы не возникало путаницы с одноименной греческой областью.

    Договор о переименовании Македонии в Республику Северная Македония был подписан министрами иностранных дел Греции и Македонии в июне. В настоящее время страна готовится к референдуму, на котором имя для государства должен выбрать македонский народ.

    Референдум назначен на 30 сентября. Жителям страны нужно будет на нем ответить на вопрос «Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между республикой Македония и республикой Греция?». С такой формулировкой не согласна оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ. По мнению ее представителей, вопрос ставит граждан в вынужденное положение.

    Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев пообещал с уважением отнестись к любому результату референдума.

    Автор: Василий Котов
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