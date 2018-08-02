Мне пора быть бдительной: Ахеджакова отреагировала на обвинение в «терроризме»

Москва, 2 августа. Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова посетовала на «безжалостность Интернета», поскольку ее в Сети называют «террористкой» из-за позиции по Крыму.

Комментируя ситуацию в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, Лия Меджидовна говорила с полной уверенностью, что общается с сотрудником другого издания, на чем строго настаивала, и осталась в итоге при своем мнении.

«Что это за новое формирование «Лайфньюз»! И вы тут же к этому Крыму! Вы задаете провокационные вопросы», — заявила Ахеджакова на просьбу прокомментировать сетевые обвинения в ее адрес.

Что касается вопроса, почему ее могли назвать «террористкой», актриса пояснила, что никогда на такие вещи не отвечает.

«Меня тысячу раз уже «разводили». Пора быть бдительной!» — воскликнула она.

Лия Меджидовна еще раз уточнила, что «это не первый раз», когда ее пытаются «развести», и подчеркнула, что корреспондент ФАН, звонящая ей, — из «Лайфньюз».

Напомним, что буквально пару недель назад, 19 июля, Лия Ахеджакова заявила в беседе с ФАН, что чувствует себя в Крыму хорошо.