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Мне пора быть бдительной: Ахеджакова отреагировала на обвинение в «терроризме»
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    Мне пора быть бдительной: Ахеджакова отреагировала на обвинение в «терроризме»

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    Эксперты:

    Лия Ахеджакова.

    Москва, 2 августа. Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова посетовала на «безжалостность Интернета», поскольку ее в Сети называют «террористкой» из-за позиции по Крыму. 

    Комментируя ситуацию в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, Лия Меджидовна говорила с полной уверенностью, что общается с сотрудником другого издания, на чем строго настаивала, и осталась в итоге при своем мнении. 

    «Что это за новое формирование «Лайфньюз»! И вы тут же к этому Крыму! Вы задаете провокационные вопросы», — заявила Ахеджакова на просьбу прокомментировать сетевые обвинения в ее адрес.

    Что касается вопроса, почему ее могли назвать «террористкой», актриса пояснила, что никогда на такие вещи не отвечает. 

    «Меня тысячу раз уже «разводили». Пора быть бдительной!» — воскликнула она. 

    Лия Меджидовна еще раз уточнила, что «это не первый раз», когда ее пытаются «развести», и подчеркнула, что корреспондент ФАН, звонящая ей, — из «Лайфньюз».

    Напомним, что буквально пару недель назад, 19 июля, Лия Ахеджакова заявила в беседе с ФАН, что чувствует себя в Крыму хорошо. 

    «Я в Крыму хорошо себя ощущаю!» — заявила она тогда.

    Автор: Наталья Макеева
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