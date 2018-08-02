Обвиняемого в коррупции экс-сенатора Кривицкого освободил суд в Италии

Венеция, 2 августа. Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий, который на родине обвиняется в коррупции, освобожден из-под стражи. Такое решение принял суд в Венеции.

Адвокат россиянина Мауро Анетрини сообщил об освобождении подопечного из-под стражи, передает РИА Новости.

«Его освобождают​​​, — констатировал он после оглашения вердикта итальянским судом. — Мы ждем распоряжения сегодня вечером, максимум завтра утром».

Текст постановления адвокат его не получал, поэтому деталей сообщить не смог.

Напомним, этой весной полиция Новгородской области объявила о розыске экс-сенатора от региона Кривицкого, который обвиняется в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Кривицкий в свою очередь еще год назад запросил убежище во Франции. Однако решение о присвоении статуса беженца россиянину будет рассмотрено только в ноябре.