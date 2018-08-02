Меню
Общество
Обвиняемого в коррупции экс-сенатора Кривицкого освободил суд в Италии
Общество
Пенсионеры в Москве и области оформили более 77 тыс. льготных билетов на электрички
Следующая новость
Загрузка...

    Обвиняемого в коррупции экс-сенатора Кривицкого освободил суд в Италии

    100

    Обвиняемого в коррупции экс-сенатора Кривицкого освободил суд в Италии

    Венеция, 2 августа. Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий, который на родине обвиняется в коррупции, освобожден из-под стражи. Такое решение принял суд в Венеции.

    Адвокат россиянина Мауро Анетрини сообщил об освобождении подопечного из-под стражи, передает РИА Новости.

    «Его освобождают​​​, — констатировал он после оглашения вердикта итальянским судом. — Мы ждем распоряжения сегодня вечером, максимум завтра утром».

    Текст постановления адвокат его не получал, поэтому деталей сообщить не смог.

    Напомним, этой весной полиция Новгородской области объявила о розыске экс-сенатора от региона Кривицкого, который обвиняется в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Кривицкий в свою очередь еще год назад запросил убежище во Франции. Однако решение о присвоении статуса беженца россиянину будет рассмотрено только в ноябре.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.