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Возврат контроля САР над границей с Иорданией говорит об успехе РФ — сенатор
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    Возврат контроля САР над границей с Иорданией говорит об успехе РФ — сенатор

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    Возврат контроля САР над границей с Иорданией говорит об успехе РФ — сенатор

    Москва, 2 августа. Установленный Дамаском контроль над границей с Иорданией является свидетельством усиления центральной власти в Сирии и успешных действий РФ в борьбе с терроризмом в САР, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

    Он обратил внимание, что восстановленный контроль на сирийской границе чрезвычайно важен, ведь именно граница выступает частью территориальной целостности государства. Именно эта часть страны периодически подвергалась обстрелам и атакам террористических группировок.

    В то же время Кондратьев отметил, что российские дипломаты «вышли на общее понимание с руководством и ООН, и Сирии о совместном патрулировании района разделения». Российская сторона стала гарантом данного процесса, передает РИА Новости.

    «Это говорит о безусловной заслуге России, начавшей в САР контртеррористическую операцию три года назад», — заключил сенатор.

    Напомним, ранее руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над территориями трех провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра, ликвидировав бандоформирования террористических организаций «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Екатерина Кухарева
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