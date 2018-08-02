Возврат контроля САР над границей с Иорданией говорит об успехе РФ — сенатор

Москва, 2 августа. Установленный Дамаском контроль над границей с Иорданией является свидетельством усиления центральной власти в Сирии и успешных действий РФ в борьбе с терроризмом в САР, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Он обратил внимание, что восстановленный контроль на сирийской границе чрезвычайно важен, ведь именно граница выступает частью территориальной целостности государства. Именно эта часть страны периодически подвергалась обстрелам и атакам террористических группировок.

В то же время Кондратьев отметил, что российские дипломаты «вышли на общее понимание с руководством и ООН, и Сирии о совместном патрулировании района разделения». Российская сторона стала гарантом данного процесса, передает РИА Новости.

«Это говорит о безусловной заслуге России, начавшей в САР контртеррористическую операцию три года назад», — заключил сенатор.

Напомним, ранее руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над территориями трех провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра, ликвидировав бандоформирования террористических организаций «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.