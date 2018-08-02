«Так страна и кончится»: политолог назвал имя «последнего президента Украины»

Москва, 2 августа. Известному украинскому политику Юлии Тимошенко на предстоящих выборах президента страны удастся воплотить мечту всей своей жизни и стать главой государства. Именно бывшему премьеру суждено стать последним президентом Украины, уверен российский политолог Алексей Мартынов.

«У нее [Тимошенко] очень большие шансы. Она наконец-то добьется реализации мечты всей своей жизни. Я думаю, что вместе с ней Украина и кончится. Это будет последний президент Украины», – заявил Мартынов в эфире «Вести ФМ».

По его словам, украинская государственность имеет ограниченный срок службы.

«Она [государственность] уже все. Юлия Владимировна придет, последние капельки из этой губки выкрутит…», – предсказал эксперт.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В конце июня стало известно, что действующий президент страны Петр Порошенко по-прежнему возглавляет рейтинг тех, за кого украинцы не будут голосовать ни в коем случае.

Юлия Тимошенко в то же время, напротив, пользуется определенным уважением у будущих избирателей — о поддержке ее кандидатуры рассказали 16% опрошенных.