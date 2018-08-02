Меню
Украина
«За это бьют по зубам»: глава украинских националистов призвал Киев наказать Венгрию за «хамство»
Общество
Пенсионеры в Москве и области оформили более 77 тыс. льготных билетов на электрички
Следующая новость
Загрузка...

    «За это бьют по зубам»: глава украинских националистов призвал Киев наказать Венгрию за «хамство»

    266

    «За это бьют по зубам»: глава украинских националистов призвал Киев наказать Венгрию за «хамство»

    Киев, 2 августа. Глава украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Богдан Червак призвал Киев жестко ответить Венгрии за введение должности уполномоченого Закарпатской области. Он считает это покушением на террориториальную целостность Украины.  

    Богдан Червак заявил, что Будапешт «перешел красную черту» и начал вмешиваться во внутренние дела его страны. 

    «За это бьют по зубам», — написал он на странице в Facebook. 

    Националист связал действия Венгрии с украинским законом об образовании, который ущемляет права нацменьшинств, в том числе проживающих в Закарпатье. Он отметил, что «заигрывания в языковых вопросах» обернулось для Украины «хамством и пренебрежением» со стороны Венгрии. 

    Червак считает, что нельзя ограничиваться нотой протеста по линии МИД. Украина должна ввести в Закарпатье подразделения ВСУ. В этом случае Киев даже может предъявить Будапешту требования компенсировать за ущерб, нанесенный в период оккупации Венгрией территорий Закарпатья в 1939 году. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.