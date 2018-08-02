«За это бьют по зубам»: глава украинских националистов призвал Киев наказать Венгрию за «хамство»

Киев, 2 августа. Глава украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Богдан Червак призвал Киев жестко ответить Венгрии за введение должности уполномоченого Закарпатской области. Он считает это покушением на террориториальную целостность Украины.

Богдан Червак заявил, что Будапешт «перешел красную черту» и начал вмешиваться во внутренние дела его страны.

«За это бьют по зубам», — написал он на странице в Facebook.

Националист связал действия Венгрии с украинским законом об образовании, который ущемляет права нацменьшинств, в том числе проживающих в Закарпатье. Он отметил, что «заигрывания в языковых вопросах» обернулось для Украины «хамством и пренебрежением» со стороны Венгрии.

Червак считает, что нельзя ограничиваться нотой протеста по линии МИД. Украина должна ввести в Закарпатье подразделения ВСУ. В этом случае Киев даже может предъявить Будапешту требования компенсировать за ущерб, нанесенный в период оккупации Венгрией территорий Закарпатья в 1939 году.