Порошенко не указ: украинцы объяснили, почему отпраздновали День ВДВ вместе с Россией

Киев, 2 августа. Многие украинцы, несмотря на указ президента Украины Петра Порошенко об утверждении переноса Дня десантника, отмечают профессиональный праздник «вместе с Россией» 2 августа.

В России День Воздушно-десантных войск отмечают 2 августа, на Украине — теперь 21 ноября. Однако, несмотря на нововведения, украинцы в социальных сетях поздравляют друг друга с праздником и публикуют фотографии.

Украинское интернет-издание «Обозреватель» приводит ряд постов, где пользователи на украинском языке поздравляют с Днем ВДВ и публикуют фотографии с символикой Украины, однако приурочено это к российскому празднику.

Один из пользователей напомнил своим соотечественникам, что День десантника на Украине отмечают 21 ноября, а не 2 августа.

«Хочу напомнить тем, кто по старинке считает, что у нас День ВДВ 2 августа! ДШВ в Украине отмечают 21 ноября! Не перепутай», — написал он.

Как оказалось мнение Порошенко для украинцев не указ, и они продолжают поздравлять десантников с днем ВДВ по старинке, 2 августа.

«Поздравляем всех-всех с праздником с Днем Воздушно-десантных войск!» — написал пользователь.

«С праздником, наши братья с крыльями! Слава ВДВ!» — написал другой.

«Ребята тупо наплевали на выдуманные поцом Петей праздники. Причастных — с Днем ВДВ!» — объяснил комментатор.

Один из пользователей предложил украинскому руководству подумать над переносом празднования Нового года.

«А вы новый год летом сделайте, во классно будет», — написал пользователь.

Напомним, Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины сменили свое название в ноябре прошлого года на Десантно-штурмовые войска. В прошлом году украинский президент Петр Порошенко утвердил перенос Дня десантника на 21 ноября.