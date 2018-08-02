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Украина
Порошенко не указ: украинцы объяснили, почему отпраздновали День ВДВ вместе с Россией
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    Порошенко не указ: украинцы объяснили, почему отпраздновали День ВДВ вместе с Россией

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    Порошенко не указ: украинцы объяснили, почему отпраздновали День ВДВ вместе с Россией

    Киев, 2 августа. Многие украинцы, несмотря на указ президента Украины Петра Порошенко об утверждении переноса Дня десантника, отмечают профессиональный праздник «вместе с Россией» 2 августа. 

    В России День Воздушно-десантных войск отмечают 2 августа, на Украине — теперь 21 ноября. Однако, несмотря на нововведения, украинцы в социальных сетях поздравляют друг друга с праздником и публикуют фотографии.

    Украинское интернет-издание «Обозреватель» приводит ряд постов, где пользователи на украинском языке поздравляют с Днем ВДВ и публикуют фотографии с символикой Украины, однако приурочено это к российскому празднику.

    Один из пользователей напомнил своим соотечественникам, что День десантника на Украине отмечают 21 ноября, а не 2 августа.

    «Хочу напомнить тем, кто по старинке считает, что у нас День ВДВ 2 августа! ДШВ в Украине отмечают 21 ноября! Не перепутай», — написал он.

    Как оказалось мнение Порошенко для украинцев не указ, и они продолжают поздравлять десантников с днем ВДВ по старинке, 2 августа.

    «Поздравляем всех-всех с праздником с Днем Воздушно-десантных войск!»  — написал пользователь. 

    «С праздником, наши братья с крыльями! Слава ВДВ!» — написал другой. 

    «Ребята тупо наплевали на выдуманные поцом Петей праздники. Причастных — с Днем ВДВ!» — объяснил комментатор. 

    Один из пользователей предложил украинскому руководству подумать над переносом празднования Нового года.

    «А вы новый год летом сделайте, во классно будет», — написал пользователь.

    Напомним, Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины сменили свое название в ноябре прошлого года на Десантно-штурмовые войска. В прошлом году украинский президент Петр Порошенко утвердил перенос Дня десантника на 21 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
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