«Это должно на него повлиять»: Порошенко порекомендовали воспользоваться путеводителем по Крыму

Симферополь, 2 августа. Президенту Украины Петру Порошенко предложили воспользоваться подаренным путеводителем по Крыму и посетить полуостров. Автором предложения стал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

За четыре года пребывания на посту президента Украины Петру Порошенко дарили книги, картины и модели военной техники. Наиболее необычными подарками стали белое кимоно и путеводитель по Крыму.

«Порошенко стоит воспользоваться этим путеводителем. В ближайшее время договориться с президентом России, приехать в Крым и своими глазами посмотреть. Все, что он здесь увидит, должно на него повлиять. Он человек неглупый, что бы о нем ни говорили, и я думаю, что увидев вживую Крымский мост, крымский аэропорт, поговорив с людьми, которые отнесутся к нему, конечно, с неприязнью, но это отдельный вопрос, он в корне изменит свое представление о Крыме. Поэтому пусть не откладывает этот путеводитель далеко, пусть воспользуется и приезжает в российский Крым сейчас», — сказал Григорий Иоффе в комментарии для РИА Новости.

По его словам, изменения в Крыму после воссоединения с Россией должны убедить Петра Порошенко пересмотреть свое отношение к полуострову.

Напомним, Крымский полуостров стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного референдума. Официальный Киев считает Крым территорией Украины, «находящейся во временной оккупации».

При этом руководство России неоднократно заявляло, что воссоединение полуострова с Российской Федерацией прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН.